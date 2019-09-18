Новосибирский производитель катализаторов планирует создать центр испытаний для нефтехимии

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новосибирский производитель катализаторов для химической промышленности "СКТБ Катализатор" планирует создать разветвленный центр испытаний катализаторов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за 2 млрд рублей. Это позволит увеличить эффективность производства светлых продуктов нефтепереработки, сообщил в среду гендиректор предприятия Виталий Хан.

"Новый проект - национальный центр инжиниринга и испытания катализаторов. Суть проекта в том, чтобы увеличить выпуск светлых продуктов при нефтепереработке (бензин, керосин и дизельное топливо - прим. ТАСС). Согласно проекту, пилотные установки испытываются на различных НПЗ. Таким образом можно выбрать оптимальный катализатор для каждой конкретной установки на каждом конкретном НПЗ", - сказал он в ходе международного форума "Технопром" в Новосибирске.

По его словам, повышение эффективности производства светлых продуктов нефтепереработки повлечет значительный экономический эффект - его увеличение на 1% даст отрасли дополнительно 50 млрд рублей в год. В настоящее время о совместной реализации проекта у "СКТБ Катализатор" есть предварительные договоренности с компанией "Газпромнефть", ведутся переговоры с "Лукойлом" и рядом зарубежных инвесторов. Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей, из которых около 500 млн рублей предприятие планирует вложить само.

В настоящее время подобных центров, на которых российские производители катализаторов могли бы проводить испытания, в России нет, отметил Хан.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".