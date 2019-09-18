Учителя школы в Красноярске отстранили от работы после сообщения об избиении ученика

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Учителя физкультуры школы № 16 в Красноярске отстранили от ведения занятий после сообщения о том, что он ударил семилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении образовании города.

По данным местного телеканала "ТВК", со слов мамы мальчика, учитель якобы ударил ребенка на уроке, а когда его начали бить одноклассники, не остановил их. Родители обратились в полицию.

"По факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя. Сотрудник школы принес извинения маме мальчика и временно отстранен от уроков на время расследования инцидента", - сказал представитель управления образования, добавив, что педагог отрицает, что ребенка били другие дети.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, обращение в полицию от мамы мальчика действительно поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлен комментарий регионального главка МВД.