В Новосибирске ликвидировали аварию на теплосетях, в которой пострадали женщина и ребенок

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) ликвидировала аварию на сетях, в которой женщина и ребенок получили серьезные ожоги от кипятка. Сети, где произошел порыв, не принадлежат компании и горячую воду в них не запускали, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".

"ООО "НТСК" были приняты безотлагательные меры для предотвращения повторного возникновения ущерба здоровью и имуществу третьих лиц. <...> 17 сентября в НТСК СГК поступило сообщение от диспетчера отдела диспетчерской службы мэрии о выходе воды на поверхность и двух пострадавших в районе строящегося дома по ул. Ядрицевская, 71. Выход воды на поверхность произошел из тепловой камеры, не принадлежащей СГК и НТСК. В 22:00 (18:00 мск) аварийно-выездной бригадой НТСК закрыты задвижки в сторону дома по адресу строящегося дома ул. Ядрицевская, 71 выход воды прекращен, провал огорожен", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в компании, ответственность за обслуживание и техническое состояние теплотрассы лежит на владельце объекта. По данным СГК, им является ООО "Специализированный застройщик (Технопроект)". СГК направила в адрес владельца письмо о необходимости принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности в зоне прилегания теплосетей и тепловой камеры к территории стройки. Также, в СГК опровергли информацию о том, что компания без предупреждения владельца сетей проводила запуск горячей воды в сети.

"Испытания теплосетей СГК завершила в конце августа, заявок на подачу воды на теплосети строящегося дома НТСК СГК не получала, соответственно, подача не осуществлялась. Причины происшествия должны установить надзорные органы", - пояснили в компании.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти, этот участок теплотрассы не введен в эксплуатацию, и горячий воды там находиться не должно. Оценку - почему теплоноситель там был, должны дать правоохранительные органы.

Проверку инцидента начал СУ СК, Новосибирская прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства при содержании подземных коммуникаций. Ранее ТАСС сообщал, что 17 сентября женщина с ребенком упала в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре в Новосибирске. Они госпитализированы с сильными ожогами, ребенок находится в реанимации.