В Иркутской области не хватает стройматериалов для восстановительных работ после паводка

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области выявила нехватку стройматериалов для восстановительных работ после паводка в специально созданных логистических центрах. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального надзорного ведомства.

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Отмечается, что прокуратура проверила работу логистических центров стройматериалов, созданных в наиболее пострадавших от наводнения городах Тулун и Нижнеудинск.

"Установлено, что при значительных масштабах проводимого капитального ремонта и строительства объемы предлагаемых в логистических центрах строительных материалов не соответствуют фактической потребности; договоры поставки с подрядными организациями не заключены", - говорится в сообщении.

Как добавили в надзорном ведомстве, в связи с этим "заместителем прокурора области исполняющему обязанности министра экономического развития региона объявлено предостережение".

Президент Владимир Путин, посетивший 2 сентября Тулун, отмечал, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.