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Авиарейс Новосибирск - Москва задержан более чем на семь часов из-за неисправности

Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вылет самолета из Новосибирска в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержан более чем на 7 часов из-за технической неисправности судна, прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров, сообщается в четверг на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 19 сентября 2019 года в Новосибирске по технической причине отложено выполнение рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Толмачево - Шереметьево, который предусмотрен расписанием на 05:50 часов по местному времени (01:50 мск)", - говорится в сообщении. На рейс зарегистрированы 126 пассажиров.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на необходимые услуги (предоставление прохладительных напитков, питание и размещение в гостинице). "Установлено, что в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево", - уточнили в ведомстве. Авиакомпания сообщила, что в ближайших гостиницах нет мест.

Прокуратура начала проверку.

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