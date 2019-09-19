Режим ЧС ввели в селе на Байкале из-за отключения электроэнергии

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС введен в селе Онгурен на Байкале в Иркутской области из-за отключения электроэнергии, сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС.

"Режим функционирования "Чрезвычайной ситуации" [введен] в связи с выходом из строя дизель-генератора в селе Онгурен постановлением мэра Ольхонского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщили, что без электроэнергии остались пять социальных объектов и 124 частных жилых дома. Дизель-генератор и сети ранее принадлежали областному предприятию "Облкоммунэнерго", однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, объекты инфраструктуры переданы на баланс муниципалитета.

Село Онгурен находится на берегу пролива Малое Море на Байкале. В нем проживают порядка 500 человек. По информации синоптиков, в четверг в Онгурене плюс 14 градусов.