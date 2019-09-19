В Новосибирске перевели из реанимации двухлетнего ребенка, упавшего в яму с кипятком

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, который вечером во вторник, 17 сентября вместе с мамой провалился в яму с кипятком на теплотрассе в центре Новосибирска, выведен из состояния ожогового шока и переведен из реанимации, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной больницы.

Ребенок получил около 20% ожогов тела. По словам врачей, мальчику предстоит дальнейшее длительное лечение в ожоговом отделении, где он сможет находиться вместе с мамой. Женщина также госпитализирована, помощь реаниматологов ей не потребовалась. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Состояние ребенка при этом остается стабильно тяжелым, сообщил журналистам заведующий отделением реанимации ожоговой травматологии областной больницы Игорь Саматов.

"Менее чем за сутки ребенок выведен из состояния ожогового шока, его состояние мы расцениваем как стабильно тяжелое, при этом есть очень хорошая клиническая динамика", - сказал он.

Женщина с маленьким ребенком 17 сентября упала в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре в центре Новосибирска. Причиной инцидента стала аварийная утечка теплоносителя на не введенных в эксплуатацию частных коммунальных сетях. В обстоятельствах происшествия разбирается региональное управление СКР и прокуратура.