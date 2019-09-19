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Красноярский детсад выплатит 25 тыс. рублей родителям ребенка, которого ударил воспитатель

По данным прокуратуры, воспитательница Нижнесуэтукского детсада в Ермаковском районе ударила четырехлетнего мальчика в марте 2019 года

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Нижнесуэтукский детсад в Ермаковском районе Красноярского края, где воспитательница ударила ребенка, выплатит родителям мальчика 25 тыс. рублей моральной компенсации. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура района после обращения матери ребенка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд принял решение взыскать с детсада 25 тыс. рублей", - сказал представитель ведомства, добавив, что воспитательницы средства не взыскивались.

По данным прокуратуры, воспитательница в марте 2019 года ударила четырехлетнего мальчика.

Теги
РоссияКрасноярский край
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