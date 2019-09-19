В Кузбассе начали поиск двух человек, пропавших в тайге неделю назад

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские и волонтеры "Лизы Алерт" начали в четверг поиски двух людей, ушедших 12 сентября в тайгу в Таштагольском районе на заготовку кедровых орехов, сообщается в четверг на сайте МВД Кузбасса.

"Сотрудники отдела МВД России по Таштагольскому району разыскивают без вести пропавшего 14-летнего подростка. 12 сентября школьник вместе с родственником 1993 года рождения ушел из дома в поселке Мрассу. Полицейские выяснили, что они отправились в тайгу на заготовку кедровых орехов и до настоящего времени не вернулись. Сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую операцию", - говорится в сообщении.

Ночная температура в Кемеровской области опускается до плюс одного градуса, местами заморозки, сообщается на сайте Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.