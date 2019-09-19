Движение трех пассажирских поездов задержано на три часа в Восточной Сибири

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Задержка трех пассажирских поездов по техническим причинам произошла на участке Слюдянка - Петровский завод Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Отставание от графика составляет до трех часов, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"Было до полутора часов [отставание], сейчас практически до трех часов. Это три поезда, которые идут с востока на запад. Причины - технические", - сказал собеседник агентства.

На сайте ВСЖД сообщается, что компания предпринимает все необходимые меры для ввода движения поездов в график.

Задерживаются пассажирские поезда № 1 Владивосток - Москва, № 69 Чита - Москва и № 321И Забайкальск - Иркутск.