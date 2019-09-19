Свыше 100 танков, БМП и другой техники форсировали реку в Кузбассе на учениях "Центр-2019"

ПОЛИГОН ЮРГИНСКИЙ /Кемеровская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Свыше 100 единиц танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и другой военной техники было задействовано на одном из этапов стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", который прошел в четверг в Кемеровской области.

На полигоне Юргинский было разыграно несколько тактических эпизодов. В целях противодействия наступающим войскам условного противника подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в составе обороняющихся сил при поддержке армейской авиации вели маневренную оборону с дальнейшим переходом в наступление.

В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Верх-Тайменка на реке Томь была организована переправа через водную преграду свыше 100 единиц военной техники (танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и других) и обеспечено выдвижение главных сил на рубежи развертывания подразделений. Ширина реки в месте переправы составляет 450 метров. Переправу обеспечивали инженерно-саперные подразделения. Для прикрытия войск во время нее подразделения соединения радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии были задействованы дымовые машины ТДА-3.

"На данном участке реки наиболее сложным является вождение танка под водой. В связи с тем, что произошел подъем уровня воды, увеличилось течение... Танки могут идти под водой на глубине до пяти метров. Фактически сегодня вождение было на предельно допустимых глубинах ", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела боевой подготовки 41-й армии подполковник Вячеслав Созинов, оценивший форсирование реки на "отлично".

В дальнейшем мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации провели наступательные действия по разгрому условного противника в зоне ответственности.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.