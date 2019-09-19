Новосибирский "Завод "Экран" сменит название

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Новосибирский "Завод "Экран" (входит в РАТМ Холдинг), являющийся управляющей компанией промышленного парка "Экран", будет переименован в "РИД Групп". Об этом в четверг сообщил генеральный директор завода Александр Журавлев на форуме "Технопром".

"Мы из "Завода Экран" переименовываемся, делаем ребрендинг, и название наше будет "РИД Групп". Первая "Р" - это от названия группы компаний РАТМ, а далее - "индустриальный девелопмент", - сказал он.

Журавлев уточнил, что у акционеров компании есть промпарки не только в Новосибирске, но и в ряде других регионов России - это промышленный комплекс "Гидромаш" в Москве, "ЭКРАН Ростов" в Ярославской области, "ЭКРАН Катайск" в Катайске (Курганская область).

В Новосибирске "Завод "Экран" развивает одноименный индустриальный парк "Экран" на площадке стекольного завода, а также индустриальный парк на базе крупного предприятия-банкрота "Сибэлектротерм", арендуя около 30 зданий общей площадью более 122 тыс. кв. м.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе РАТМ Холдинга, "РИД Групп" - группа индустриальных парков, организуемых РАТМ Холдингом на промплощадках.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он входит в РАТМ Холдинг и является одним из крупнейших стекольных заводов России. На промышленной площадке завода также создан индустриальный парк.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 18 по 20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".