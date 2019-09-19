S7 ведет переговоры с сибирским институтом о проекте самолета, призванного заменить Ан-2

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания "Сибирь") ведет переговоры с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. С. А. Чаплыгина (ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина") о работе над самолетом ТВС-2ДТС ("Байкал"), который должен заменить Ан-2, широко известный как "кукурузник", сообщил в четверг журналистам научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов на форуме "Технопром - 2019".

Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев в интервью газете "Ведомости" сообщал, что S7 заинтересована в проекте создания регионального самолета, который придет на замену Ан-2.

"Со стороны Филева есть конкретные предложения по конструкторскому бюро, подготовительный уровень", - сказал Серьезнов.

В частности, он отметил, что фюзеляж может быть частично пластиковым или частично металлическим. "Сейчас прорабатывается конструкция. Эти доработки, изменения будут внесены в самолет, и я надеюсь, что эта работа будет положительна, тем более что есть интерес", - пояснил Серьезнов.

ТВС-2ДТС ("Байкал") разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Планировалось, что производить его будут на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Ан-2 - советский легкий поршневой самолет, известный как "кукурузник". Он был принят на вооружение летом 1948 года, при этом первая серийная машина этого типа поднялась в воздух осенью 1949 года. Самолеты Ан-2 использовались более чем в 50 странах как в военных, так и в гражданских целях. Производство Ан-2 было прекращено в СССР в 1971 году, до 2002 года самолет также выпускался в Польше.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".