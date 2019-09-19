В Кузбассе найдены два человека, пропавшие в тайге неделю назад

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Два человека - подросток и его родственник, ушедшие в тайгу в Таштагольском районе на сбор кедровых орехов 12 сентября, найдены, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ Кемеровской области.

"В настоящее время мужчина и мальчик найдены. Как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи," - говорится в сообщении.

В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры.

Поиски двух людей были начаты в четверг. Ночная температура в Кемеровской области опускалась до плюс одного градуса, местами наблюдались заморозки, сообщалось на сайте Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.