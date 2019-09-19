Сильный порывистый ветер ожидается в четырех регионах Западной Сибири

ТАСС, 19 сентября. Синоптики предупредили об усилении ветра в ближайшие сутки в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае, сообщают в четверг региональные главки МЧС.

"По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются дожди, грозы, град, порывы ветра со шквалистым усилением. Пик непогоды придется на 20 сентября. Гражданам необходимо быть предельно осторожными, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах при опасных метеоявлениях", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

В нем также уточняется, что порывы ветра могут достигать 25-27 м/с. "Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций", - предупредили в МЧС.

Схожие погодные явления - ветер до 20 м/с с порывами до 25 м/с - ожидаются 20 сентября в Алтайском крае, где также объявлено штормовое предупреждение. В этом регионе сохраняется высокая пожароопасность: 4 класс горимости в Угловском районе и 5 класс (чрезвычайная пожароопасность) - в Алейском, Волчихинском и Рубцовском районах. Сильный ветер в случае пожаров может способствовать распространению огня.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, в Кузбассе в пятницу южный ветер усилится до 12-17 м/с, местами до 22 м/ с, возможны дожди и грозы. В Омской области сильный ветер с порывами до 24 м/с ожидается уже в четверг вечером с сохранением до конца пятницы.