"Единая Россия" предложит на пост спикера нового парламента Тувы действующего председателя

ТАСС, 19 сентября. Партия "Единая Россия", получившая на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва 30 из 32 мест, предложит на пост спикера регионального парламента Кан-оола Даваа, занимающего этот пост с 2010 года. Об этом в четверг говорится в официальном сообщении регионального отделения партии.

"По итогам конференции основным большинством голосов от партии "Единая Россия" на должность председателя Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва избрана кандидатура Кан-оола Тимуровича Даваа, действующего секретаря "Единой России" в регионе", - говорится в сообщении.

Также в четверг прошло организационное заседание фракции "Единой России" в региональном парламенте. Во фракцию войдут 30 депутатов, лидером фракции станет Ирина Бадыргы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного Хурала, первое - организационое - заседание нового парламента пройдет 27 сентября. На нем депутаты изберут спикера хурала и представителя законодательной власти региона в Совете Федерации.

Выборы в парламент Тывы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам. Кроме "Единой России", в парламент избраны 2 депутата от ЛДПР.

Впервые Верховный Хурал был избран в Тыве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранном в сентябре 2014 года созыве было 30 депутатов из "Единой России" и двое из "Справедливой России".