Избирком Тувы передал мандаты избранным в парламент республики депутатам

ТАСС, 19 сентября. Избирательная комиссия Тувы в четверг передала мандаты избранным в Верховный Хурал (парламент) республики депутатам - представителям партий "Единая Россия" и ЛДПР. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии.

В предыдущем составе парламента были представлены также две партии: "Единая Россия" имевшая 30 мандатов и "Справедливая Россия" c двумя мандатами. В новом составе хурала, избранного 8 сентября, "Единая Россия" cохранила свое присутствие на прежнем уровне, а оставшиеся два мандата перешли ЛДПР. "Справедливая Россия", КПРФ, "Коммунисты России" не прошли в парламент.

"Сегодня передали мандаты избранным в Верховный Хурал депутатам", - сказал представитель избиркома.

Ряд оппозиционных партий заявили, что выборы прошли с нарушениями. В избиркоме в ответ на эти претензии заявляли, что ряд обнаруженных нарушений не повлияют на результаты выборов.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал.