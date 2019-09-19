В Омской области в 2019 году выявили на 30% меньше объемов незаконно добытой древесины

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Главное управление лесного хозяйства Омской области выявило в 2019 году на 30% меньше объемов незаконно добытой древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в четверг в пресс-релизе ведомства. При этом регион обновил автопарк лесопатрульной техники, увеличил число инспекторов и усилил патрулирования лесов.

В марте 2018 года на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) омский журналист рассказала президенту РФ Владимиру Путину о массовых вырубках лесов и хищении древесины на севере Омской области. По итогам форума глава государства поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной добычи древесины.

"В 2019 году государственные лесные инспекторы зафиксировали на территории региона 219 случаев незаконных рубок общим объемом 6 тыс. куб. м. Эти цифры свидетельствуют о значительном снижении и количества, и объемов незаконно заготовленной древесины, поскольку за аналогичный период прошлого года лесонарушители осуществили 266 незаконных рубок, причем объем был почти на треть больше нынешнего: 8,9 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Представитель ГУ лесного хозяйства Екатерина Лендел уточнила ТАСС, что причиной снижения объема вырубки стало обновление в рамках нацпроекта "Экология" парка лесопатрульной техники, увеличение количества инспекторов и, как следствие, усиление патрулирования лесных территорий. "Инспекторы получили 31 новый автомобиль, включая 17 УАЗ Хантер и семь машин "Нива Шевролет". <…> К тому времени процент износа старой техники составлял 87%, и приобретение новых авто было необходимой мерой для повышения эффективности патрулирования", - сказала Лендел.

Она добавила, что в Омской области с каждым годом увеличивается количество лесных инспекторов. "Если в 2017 году работу по охране лесов выполняли 138 человек, то сегодня этим занимаются 251 инспектор", - уточнила представитель управления. При этом особое внимание при патрулировании уделяется тем территориями, которые особо часто подвергаются незаконным вырубкам.

В пресс-релизе сообщается, что работа по противодействию незаконному обороту и заготовке древесины в Омской области будет усилена. В частности, принято решение, что Омская таможня, главное управление лесного хозяйства региона и УМВД России по омской области будут проводить совместные рейды по проверке транспортных средств, перевозящих древесину из России в Казахстан.

О незаконных рубках леса

Ежегодно, по данным ОНФ, на севере региона черные лесорубы вырубают тысячи кубометров леса. Так, представители федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. куб. м на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ отметили, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать. Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными вырубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления.

Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 млн куб. м так называемой деловой древесины.