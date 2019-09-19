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СГК отремонтировала почти 115 км теплосетей в городах Сибири в 2019 году

На эти цели направили порядка 3 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) отремонтировали почти 115 км теплосетей в шести городах Сибири, сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора - технический директор компании Олег Петров.

"В 2019 году СГК в городах присутствия провела ремонт и реконструкцию тепловых сетей суммарной протяженностью более 114 км, вложив около 3 млрд рублей. Около 38 км сетей прошли капитальный ремонт, еще на 25 км коммуникаций СГК провела техперевооружение и реконструкцию, остальное - текущие ремонтные работы по итогам испытаний", - сказал Петров.

Он отметил, что в настоящее время все предприятия СГК, включая тепловые сети и теплоисточники, готовы к началу отопительного сезона в городах Сибири. По словам Петрова, к 17 сентября на 27 тепловых станциях отремонтированы 224 единицы основного оборудования - это котлы и турбины - из 314 запланированных, что соответствует годовому плану.

"Запасы топлива на всех тепловых станциях вдвое выше нормы. На территории Красноярского края и Хакасии отопление уже подается в социальные учреждения и жилой фонд. В 13 городах главы муниципалитетов могут дать старт до конца следующей недели", - уточнил Петров.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.

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