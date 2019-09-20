Шквальный ветер повалил в Омске деревья, уличные конструкции и дорожные знаки

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Мэрия Омска устраняет последствия шквального ветра, о котором накануне предупреждали синоптики. Как сообщается в пятницу на сайте городской администрации, за ночь ветер повредил светофорные объекты, линии электропередач, падали дорожные знаки, деревья и уличные конструкции.

"Департаментом городского хозяйства и департаментом транспорта мэрии организованы оперативные работы по устранению неисправностей светофорных объектов, восстановлению линий электропередач, установке упавших дорожных знаков, возвращению на свои места остановочных павильонов, уборке поврежденных деревьев и небольшого числа уличных конструкций", - говорится в сообщении.

Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу города за вечер четверга и минувшую ночь поступило около 50 обращений, основная часть которых касалась перебоев в подаче электроэнергии и провисания проводом. "Все заявки оперативно отрабатывались аварийными бригадами, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло", - подчеркнули в мэрии.

Сильный ветер стал причиной нарушения подачи электроэнергии в Тарском и Большереченском районе Омской области. По данным компании "Россети Сибирь", перебои в электроснабжении наблюдаются в 19 населенных пунктах. В ремонтных работах задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад. В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС добавили, что других чрезвычайных происшествий в Омской области за прошедшую ночь не произошло.

В четверг вечером Обь-Иртышский гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие сутки ожидается ветер с порывами до 26 м/с.