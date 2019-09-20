Красноярский край планирует через пять лет стать лидером по добыче нефти в России

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Красноярский край за счет активной разработки имеющихся на территории региона месторождений рассчитывает в течение ближайших трех-пяти лет выйти в лидеры по добыче нефти в России. Об этом заявил в пятницу губернатор края Александр Усс в ходе презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона.

"Красноярский край располагает одной из самых перспективных мировых площадок по добыче нефти и газа. Сейчас самое перспективное в России месторождение - это Ванкорское в Красноярском крае, и здесь добывается порядка 20 млн тонн нефти в год. Весной этого года началось опытно-промышленное бурение на Таймыре на Пайяхском месторождении. Это означает, что в ближайшие три-пять лет Красноярский край станет лидирующим регионом [в РФ] по нефтедобыче", - сказал он.

Ранее компания "Роснефть" во время Восточного экономического форума во Владивостоке предложила японским партнерам участие в 15 перспективных проектах по разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии. В контексте этого предложения глава корпорации Игорь Сечин на встрече с японскими партнерами отдельно отметил стратегический проект "Восток-Ойл", который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. "Восток-Ойл" станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути.

В Токио в пятницу состоялась презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Красноярского края. В мероприятии приняли участие представители деловых кругов региона и Японии, а также Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО).