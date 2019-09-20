Вернувшуюся из Сирии жительницу Красноярска подозревают в пропаганде терроризма

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Жительницу Красноярска, которая вернулась из Сирии, подозревают в пропаганде терроризма. Об этом в пятницу говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность 35-летней жительницы Красноярского края, вернувшейся из Сирийской Арабской Республики и подозреваемой в совершении преступления террористической направленности. <…> Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина в 2009 году вступила в религиозный брак с приверженцем радикальных форм ислама и переехала с ним в Дагестан. Позднее ее муж был уничтожен как член незаконного вооруженного формирования. В 2012 году женщина переехала в Сирию, где повторно вышла замуж и родила двух детей. Ее второй муж также подозревался в причастности к террористической деятельности. В 2015 году женщина вернулась в Красноярский край и пропагандировала в интернете деятельность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".