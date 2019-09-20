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В иркутской колонии идет проверка после видео со стриптизом на День лесника

Врио начальника исправительного учреждения в поселке Тамтачет временно отстранен от работы

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Тайшетского района Иркутской области временно отстранен от работы после попавшего в интернет видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН исполняют стриптиз. Об этом говорится в официальном сообщении Главного управления ФСИН РФ по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония.

Видео со стриптизом появилось в красноярских Telegram-каналах. Утверждается, что это сотрудники колонии-поселения празднуют День лесника. "По факту размещения в сети интернет видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, руководством ГУ ФСИН назначена служебная проверка. На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что праздник проводился в поселковом клубе, а не на территории колонии.

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