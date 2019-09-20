Красноярский край пригласил японских инвесторов в проект создания технологической долины

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Красноярский край пригласил инвесторов из Японии принять участие в проекте по созданию "Красноярской технологической долины", который будет реализовываться в рамках другого масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил губернатор края Александр Усс.

"Сегодня мы презентовали с коллегами инвестиционный проект "Красноярская технологическая долина", и речь идет как раз о создании вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - целого комплекса перерабатывающих производств для того, чтобы именно там производилась продукция с высокой добавленной стоимостью. Мы бы хотели, чтобы японские бизнесмены также заходили сюда с инвестиционными предложениями, получая тот готовый продукт на территории Красноярского края, который там необходим", - сказал он.

В качестве примера успешного сотрудничества в этой отрасли губернатор привел деятельность компании SCAD, занимающейся производством и продажей литых алюминиевых дисков, в том числе и для японского рынка. Кроме того, по словам, губернатора, также японским компаниям было предложено принять участие в проекте "Агропромышленный парк Сибири".

Говоря о связях региона с Японией в гуманитарной сфере, Александр Усс также отметил активное сотрудничество между Сибирским федеральным университетом и японскими университетами Киото и Айти. По его словам, перспективными областями взаимодействия могут стать туризм, здравоохранение и культура.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму порядка 2 трлн рублей.

В Токио в пятницу прошла презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Красноярского края. В мероприятии приняли участие представители деловых кругов Красноярского края и Японии, а также Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Годовой объем торговли между Красноярским краем и Японией составляет около 86 млн долларов. В структуре товарооборота преобладают поставки алюминия, каучука и угля из российского региона.