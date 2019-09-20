Жилищные сертификаты в зоне паводка в Приангарье получили почти 80% от подавших заявления

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка получили 4 тыс. семей в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. Это составляет почти 80% от тех, кто подал заявления.
"Четыре тысячи свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. <…> Всего же в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области приняты документы от 5 тыс. 48 семей", - говорится в сообщении.
Пока по сертификатам приобрели жилье только 588 семей на общую сумму 1,5 млрд рублей. Помощь в поиске жилья пострадавшим оказывают сотрудники комплексных центров социального обслуживания.
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 18 сентября призвал иркутские власти активнее информировать пострадавших от паводков о том, в какие сроки они получат новое жилье. По его словам, на данный момент многие люди даже не знают, где они будут зимовать. Меняйло отметил, что выросли темпы выдачи пострадавшим жилищных сертификатов, однако необходимо ускорять процесс их реализации, помогать людям в выборе и приобретении жилья.
Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. В городах Тулун и Нижнеудинск началось строительство новых микрорайонов для тех, кто во время наводнения лишился жилья. Пострадавшие также могут приобрести жилплощадь по сертификатам в любом регионе страны.