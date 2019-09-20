Жилищные сертификаты в зоне паводка в Приангарье получили почти 80% от подавших заявления

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка получили 4 тыс. семей в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. Это составляет почти 80% от тех, кто подал заявления.

"Четыре тысячи свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. <…> Всего же в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области приняты документы от 5 тыс. 48 семей", - говорится в сообщении.