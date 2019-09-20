В Омской области восстановили электроснабжение двух районов, нарушенное из-за ветра

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Энергетики "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение Большереченского и Тарского районов Омской области, которое было нарушено в ночь на пятницу сильным порывистым ветром. Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник департамента по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Анастасия Гуливатенко.

"В 13:33 (10:33 мск) электроснабжение потребителей было восстановлено по нормальной схеме. На время проведения восстановительных работ электроснабжение социально значимых объектов было организовано по резервным схемам и за счет резервных источников электроснабжения", - сказала Гуливатенко.

Она отметила, что в аварийно-восстановительных работах, которые велись в условиях труднопроходимой местности, были задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад: 48 человек и 18 единиц техники. Частичное отключение подачи электричества в эти два района произошло в 5:38 (2:38 мск).

В четверг вечером Обь-Иртышский гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие сутки ожидается ветер с порывами до 26 м/с. В самом Омске шквальный ветер за ночь повредил несколько светофорных объектов, линии электропередачи, привел к падению дорожных знаков, деревьев и уличных конструкций. На севере региона в Знаменском, Колосовском и Большеуковском районах в четверг вечером из-за непогоды были перебои в подаче электроэнергии.