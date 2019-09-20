Газпромбанк открыл кредитную линию на 2,4 млрд руб. на строительство моста в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк предоставит Сибирской концессионной компании (входит в группу "ВИС") кредитные ресурсы на общую сумму 2,4 млрд рублей на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, сообщила в пятницу пресс-служба группы "ВИС".

"Концессионер проекта создания моста через Обь в Новосибирске Сибирская концессионная компания (входит в Группу "ВИС") и Газпромбанк подписали соглашения об открытии банковских продуктов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Газпромбанк откроет кредитные линии на финансирование операционной деятельности концессионера, затрат по НДС и предоставление банковских гарантий", - говорится в сообщении.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Согласно данным компании, проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах реки Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км. В настоящее время группа "ВИС" ведет подготовку территории под строительства, осуществляется перенос коммуникаций.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей. Мост будет строиться с использованием средств частного инвестора, проезд по нему будет платным.