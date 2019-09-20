Эксперты объяснили, с чем связано желание молодежи уехать из Омска

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Желание уехать из Омска, ставшего одним из лидеров рейтинга российских городов, из которых хотят уехать молодые люди, связано с поисками лучшей жизни и высокой зарплаты, а также со слабо развитыми в регионе социальными лифтами, считают опрошенные ТАСС представители Заксобрания Омской области и общественники, занимающиеся проблемами молодежи.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ ранее назвали Омск наряду с Тольятти и Барнаулом в числе лидеров российских городов, где больше всего молодежи, готовой уехать в поисках лучшей жизни. Главной проблемой городов с большим оттоком молодых людей эксперты называют противоречие между высоким стандартом качества жизни, который они видят на примере более успешных сограждан, а с другой стороны - недостаток квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, которые этот стандарт качества жизни могут обеспечить.

"То, что мы вошли в топ лидеров, нас, безусловно, не красит, и нужно разрабатывать целый комплекс мер, который был бы посвящен именно приостановлению этого оттока. Это скорее связано с тем, что у нас в менталитете, именно нашей омской молодежи, уже заложено, что в поисках лучшей жизни, поисках себя, поисках высокой зарплаты нужно уезжать. Я не думаю, что это связано с тем, что настолько уж плохо жить в Омске - есть другие города, где хуже живут", - считает депутат Законодательного собрания Омской области, председатель Молодежной палаты депутатов при заксобрании Наталья Астапчик.

По словам президента регионального молодежного общественного движения "Омская молодежь", координатора Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" по СФО Сюзанны Егиян, причиной оттока молодежи из Омска становятся не только расхожее мнение о необходимости уехать, чтобы добиться успеха, но и слабо развитые социальные лифты и программы поддержки молодых специалистов и семей.

"Конечно, регион вкладывает в молодежь, но для масштабной поддержки нужны серьезные ресурсы, нужны системные и комплексные проекты - такие же приоритетные, как в экономике или здравоохранении. Это длительный процесс, сразу все изменить не получится, но я уверена, что в ближайшем будущем Омск не будет занимать первые места в этом рейтинге", - считает Егиян.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков высказал ТАСС мнение, что реализация национальных проектов поможет региону уйти от имиджа депрессивного региона. Благодаря большому количеству мероприятий во всех сферах жизни должны оживиться экономические процессы. По его словам, потенциал Омской области намного выше, чем у многих других субъектов РФ, в частности, есть развитые промышленные предприятия, сильные аграрные и промышленные университеты, люди с достаточно высоким уровнем образования.