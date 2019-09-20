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Жительница Томской области родила пятого ребенка в возрасте 54 лет

По сообщению медиков, мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Жительница Томской области в возрасте 54 лет родила пятого ребенка, роды прошли успешно, мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, сообщили журналистам в пресс-службе клиники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), где наблюдалась женщина.

В клинику вуза она обратилась в декабре 2018 года. Ее лечащими врачами стали доценты кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ кандидаты медицинских наук Жанна Гайфулина и Татьяна Скороходова. У женщины на тот момент уже было четверо детей.

"Роды прошли сегодня в Томском областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко. Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Как отметили врачи, благополучно родить в таком возрасте ей позволил здоровый образ жизни: женщина следит за здоровьем и благодаря танцам находится в отличной форме.

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РоссияТомская область
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