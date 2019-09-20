Остатки кузнечного производства эпохи гуннов найдены в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Остатки горнов гуннской эпохи найдены при проведении археологических раскопок в районе Канска. Об этом ТАСС сообщили в "Красноярской геоархеологии".

"Это комплекс разновременных стоянок. Есть два культурных слоя: один - IV-VII вв. нашей эры, предположительно, относится к гуннскому времени, второй - бронзовый век с датировкой от 4 до 2,8 тыс. лет назад. В гуннском слое есть остатки нескольких горнов, вероятно, тут была выплавка металлов. Кроме того, найдены металлические подвески, выполненные, предположительно, в виде голов копытных животных", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь руководитель раскопок Александр Барков рассказал ТАСС, что во втором слое археологи нашли небольшое количество керамики, немного наконечников и скребков. Основные находки - это отходы от обработки камня. "Можно предположить, что люди добывали сырье для изготовления орудия в районе реки Кан, приносили его сюда, обрабатывали и затем уносили готовую продукцию", - сказал он. При этом, по словам ученого, пока нельзя отнести артефакты к какой-то определенной культуре бронзового века, но предварительно прослеживаются отдельные аналогии с Карасукской археологической культурой. Она датируется концом II - началом I тысячелетий до н.э. и существовала на территории Южной Сибири и Казахстана.

Кочевое племя гуннов возникло на территории Забайкалья и Монголии. С 220 года до н.э. и по II век н.э. гунны кочевали в степях к северу от Китая. В дальнейшем часть этого воинственного народа откочевала на запад, где воевала с сарматами, готами и Римской империей.