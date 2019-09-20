Обувь супергероев и "Робогардероб" представили дети на фестивале Rukami в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля идей и технологий Rukami в Новосибирске представили на выставке созданных своими руками многофункциональных роботов, предметы "умного" гардероба, включая куртку-рюкзак и ботинки для супергероев с различными датчиками и функциями. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Николай Пустовой.

Собрать вечный двигатель

Фестиваль проходит с 20 по 21 сентября на базе государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Главными направлениями фестиваля стали аэрокосмические и робототехнические системы, виртуальная и дополненная реальность, "Умный город", экологический дизайн, 3D-моделирование и печать, искусственный интеллект и компьютерное зрение, проходят соревнования, блиц-турниры и воркшопы.

"Нужно с раннего возраста привлекать молодежь для работы в инженерии, и все ребята на фестивале этим занимаются: кто-то делает летательные аппараты, кто-то автоматизирует кукольный театр. Это позволит принять решение, где приложить свои руки во взрослой жизни и выбрать интересную отрасль", - сказал Пустовой.

После церемонии открытия прошла лекция от блогера и создателя копий костюмов супергероев Александра Конради о том, как делать костюмы своими руками, проходят мастер-классы по робототехнике, программированию, декоративно-прикладному искусству, цифровому моделированию и 3D-технологиям. На одной из площадок школьники решают весьма амбициозную задачу - собирают вечный двигатель из конструктора Vex. "Сейчас у нас ребята пытаются создать два механическим устройства: первое - манипулятор, второе - вечный двигатель", - сказал ТАСС учитель информатики и технологии Новосибирской гимназии №14 Максим Толстов.

Процесс сбора устройства из конструктора не ограничивается созданием модели по инструкции. На начальном этапе дети учатся сбору, затем - испытывают на надежность и модернизируют, позже переходят к инженерным проектам. Кружок Толстова работает не на количество, а на качество: учитель берет по 10 человек, так как массовость не позволяет работать с детьми индивидуально и помогать всем желающим. "В прошлом году мой ученик сделал двух танцующий роботов - сам писал программы, сам собирал и модернизировал конструкцию", - рассказывает Толстов.

"Робогардероб" и ботинки для супергероя

На одном из стендов - устройство с миниатюрными футболками, выдача которых работает по отпечатку пальца. Это устройство, разработанное в лицее №28, как рассказывают создатели, предусмотрено для безопасного хранения одежды и может быть использовано в спортивных учреждениях, школах, поликлиниках, театрах и кинозалах. Умные технологии для повседневной жизни стали одной из популярной тем фестиваля: учащиеся лицея №126 разработали умную дверь метрополитена для людей с ОВЗ.

"Двери в метро открываются очень тяжело. Мы хотели помочь людям, которым сложно их открывать, и сделали такую дверь, которая открывается самостоятельно по нажатию кнопки. Вы спросите, почему не сделать просто раздвижные, но на самом деле во входы новосибирского метрополитена такие двери не вставишь, они слишком большие", - рассказывает один из создателей проекта. Школьники понимают, что установка таких дверей может замедлить поток людей, поэтому предлагают заменять не все двери, а только одну из них.

Учащиеся лицея №14 создали обувь для супергероев. "Мы представляем ботинок, который имеет набор датчиков. Первый и основной - датчик расстояния на случай атаки сзади. Чтобы предупредить супергероя о нарушении его личного пространства, ботинок начинает вибрировать", - рассказывает один из создателей ботинка восьмиклассник Иван Кравчук. Обувь оснащена дисплеем, фонариком на случай, если супергерою придется работать по ночам, а также датчиком температуры.

Пятиклассник Ярослав Мукосеев из школы №179 представил многофункционального робота. "Мой робот умеет рисовать, но это не все: в него можно поставить и мешок для крема, убрав фломастер, повернув верхнюю часть и подключив контроллер. Он будет потихоньку выдавливать крем на печенье. Я собирал его по инструкции, но позже пересобрал по-другому", - рассказывает Ярослав.

В субботу на фестивале пройдут лекции об оснащении "Умных домов", инклюзивном дизайне умной одежды, мастер-классы по нейротехнологиям, робототехнике, анималистике, экодизайну, дополненной реальности и конструированию, в том числе для доступной среды.

О фестивале

Фестиваль "Rukami.Новосибирск" - часть федерального некоммерческого проекта Rukami (входит в дорожную карту "Кружкового движения" Национальной технологической инициативы (НТИ), согласно которой необходимо обеспечить формирование к 2025 г. в России сообщества из 500 тыс. технологических энтузиастов, предпринимателей нового типа.

Проект был инициирован Российской венчурной компанией и реализуется Фондом поддержки проектов Национальная технологическая инициатива. Он направлен на поиск талантов и идей в сфере технического творчества, привлечение молодежи к созданию собственных проектов в кружках. Новосибирская область вошла в десятку регионов страны, ставших пилотными площадками федерального проекта.