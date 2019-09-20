Бывший замначальника оперативного управления ГУ СБ МВД РФ возглавил томскую полицию

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам томской полиции в пятницу представили нового начальника УМВД по Томской области - им стал бывший заместитель начальника оперативного управления Главного управления собственной безопасности МВД России Демьян Лаптев, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.

"Статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов представил личному составу (томской полиции) начальника УМВД России по Томской области полковника полиции Демьяна Лаптева, назначенного на эту должность указом президента РФ", - говорится в сообщении.

Лаптев поблагодарил руководство МВД за оказанное доверие и выразил уверенность, что коллектив томской полиции достойно справится с поставленными задачами по обеспечению стабильной оперативной обстановки в регионе.

В июне этого года стало известно, что начальник УМВД по Томской области Александр Будник, который возглавлял томскую полицию с октября 2016 года, оставил свой пост. Временно исполняющим обязанности главы управления стал замначальника регионального УМВД полковник полиции Петр Шмер.

Демьян Лаптев родился в 1976 году в Ставрополье. Службу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника оперативного управления Главного управления собственной безопасности МВД России - начальника 17-го отдела.