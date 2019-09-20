Пожар в деревянном доме в центре Томска полностью ликвидирован

ТОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 120 кв. м в расселенном двухэтажном доме в центре Томска. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

"Пожар ликвидирован. Обгорели стены внутри, сгорела обрешетка крыши. Площадь пожара - 120 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе тушения пожарным поступила информация, что в доме могли остаться два человек без определенного места жительства, однако она не подтвердилась. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном расселенном доме на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейская в Томске поступило МЧС вечером в пятницу. Для тушения привлекались 28 человек личного состава и 17 единиц техники.