На юге Красноярского края затопило 651 придомовой участок

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 650 придомовых участков оказались подтоплены в Минусинске на юге Красноярского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, проблема постоянных подтоплений связана, в частности, с несогласованной застройкой в низине и болотистых местах.

"В микрорайонах Дружба, Восточный, Центральный и Энергетик подтоплен 651 придомовой участок", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в средине августа произошла аналогичная ситуация - на пониженных участках местности скопилась дождевая вода, произошло повышение уровня грунтовых вод. В результате был подтоплен 81 приусадебный участок и 20 домов, после чего воду откачали.

По поручению губернатора региона Александра Усса выделено 8 млн рублей на разработку проекта, который позволит решить проблему постоянных подтоплений. "Надо сначала сделать проектно-сметную документацию и потом провести гидротехнологические работы", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации Минусинска, среди необходимых мер - строительство коллектора длиной 5 км, откачка воды из болота в систему городской канализации, а также переселение граждан из аварийных домов, углубления дна русла Минусинской протоки Енисея.

В Минусинске проживаю 68 тыс. человек, в зоне постоянных подтоплений живет порядка 2 тыс. человек.