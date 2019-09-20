Ученых из ФРГ не допустили на научную конференцию в Туве из-за туристических виз

ТАСС, 20 сентября. Ученые из Германии Микаэль и Аннегрэт Штуббэ, которых не допустили на научную конференцию в Туве, находились на территории России по туристическим визам и по закону не могли участвовать в международных мероприятиях. Об этом в пятницу ТАСС сообщила ректор Тувинского государственного университета (ТувГУ) Ольга Хомушку.

Ранее телеканал 360 сообщил, что семейную пару ученых не допустили на научное мероприятие в ТувГУ. Это якобы произошло из-за приказа Минобрнауки РФ, вводящего новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. В этом документе, в частности, вводятся требования, согласно которым руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.

"В период проведения конференции на территории Республики Тыва находилась семейная пара - ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт, которые прибыли в Россию по туристическим визам. По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность. Им было предложено опубликовать результаты исследований в сборнике конференции", - сказала ректор.

В ТувГУ с 11 по 15 сентября прошла V Международная научная конференция "Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона". В ней приняли участие специалисты в области изучения биологического разнообразия из Испании, Великобритании, Германии, Польши, Сербии, Монголии, Казахстана, Киргизии, а также регионов России. Было представлено более 60 научных работ, касающиеся вопросов изучения биологического разнообразия.