В Республике Алтай прошел "Цифровой забег"

ТАСС, 21 сентября. Забег, посвященный переходу региона на цифровое телевизионное вещание, прошел в субботу в райцентре Майма в Республике Алтай в рамках "Кросса нации", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 21 сентября, состоялся традиционный спортивный массовый праздник "Кросс нации". Одним из стартов стал "Цифровой забег" на 1000 метров, посвященный переходу региона на цифровое телевизионное вещание", - говорится в сообщении.

По словам избранного главы региона Олега Хорохордина, также ставшего участником забега, ежегодно в соревновании принимают участие около 1,5 тыс. человек. Победителей наградили традиционными медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации.

"У нас в регионе много профессиональных спортсменов - борцов, рафтеров, но важно также уделять внимание массовому спорту. Поскольку люди, занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни, заряжаются особой энергией, бодростью духа на долгие годы, они добиваются больших результатов в жизни и в профессии. Соответственно, наша страна становится более успешной и развитой", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.

Республика Алтай вошла в число регионов "четвертой волны", субъекты перейдут на "цифру" 14 октября.