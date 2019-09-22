Село Хор-Тагна в Иркутской области вошло в число самых красивых деревень России

ХОР-ТАГНА /Иркутская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Село Хор-Тагна в Иркутской области включили в ассоциацию "Самые красивые деревни России". Церемония и праздничные мероприятия для жителей проходят в воскресенье.

"Становясь членом нашей ассоциации, вы одновременно становитесь членом Федерации самых красивых деревень и городков мира. Вы становитесь 11-м сельским населенным пунктом - членом нашей ассоциации", - сказал президент ассоциации Александр Мерзлов.

Хор-Тагна находится в Залаирском районе. Село, в котором проживают 720 человек, было образовано в 1892 году и является последним населенным пунктом на пути к Саянским горам.

Как пояснил ТАСС глава села Сергей Ненахов, населенный пункт имеет богатую историю, в нем до сих пор живут староверы. Также сохранилось множество построенных в XIX веке домов, которые являются памятниками архитектуры, а также храм Николая Чудотворца. Кроме того, из-за близости к тайге село является точкой притяжения туристов. "Мы делали свои маршруты, пытались туризм развивать разными способами, и когда появилась ассоциация, нам предложили поучаствовать в отборе, я был уверен, что мы пройдем", - отметил Ненахов.

Хор-Тагна принимается в ассоциацию на пять лет с возможностью продления членства. По словам Мерзлова, это помогает населенным пунктам нарастить турпоток, а также приток постоянного населения, чему способствует создание новых рабочих мест. Он уточнил, что главная цель, которую преследует ассоциация, - улучшение качества жизни местного населения.

В воскресенье в селе организованы народные гуляния - жителей угощают медом и выпечкой, готовят уху на костре.

Критерии отбора

Ассоциация "Самые красивые деревни России" объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.

Присоединиться к ассоциации могут деревни, села, поселки, станицы, аулы и прочие населенные пункты, где проживают не более 2 тыс. человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский уклад жизни. Среди прочих критериев - развитая местная гастрономия, готовность и возможность принимать гостей, поддержка местной власти.

В настоящее время в ассоциацию входят такие деревни, как Кинерма, Ошевенский погост, Кимжа, Кильца, Десятниково, Вятское.