Пожар в омской деревне ликвидирован

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар в омской деревне Половинка, где огнем были охвачены 10 дачных домов. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Полная ликвидация пожара в 23:25 (20:25 мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в деревне Половинка Омской области поступило в 16:21 (13:21 мск). В населенном пункте горела трава на площади 4 тыс. кв. метров, огонь перешел на 10 дачных домов. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.