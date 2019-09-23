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В Бурятии оштрафовали еще одного депутата за участие в несанкционированном митинге

Леонтию Красовскому выписали административный штраф размере 15 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Райсуд Улан-Удэ признал депутата Бурятии Леонтия Красовского виновным в участии в несанкционированном митинге в Улан-Удэ и оштрафовал его на 15 тыс. рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

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"Постановлением Советского районного суда города Улан-Удэ Красовский Леонтий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В суде отметили, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

В Улан-Удэ 8 сентября прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков (самовыдвиженец, 52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования, 10 и 11 сентября акция продолжилась. Двое ее организаторов были задержаны, активные участники, в том числе депутат Баир Цыренов оштрафованы.

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