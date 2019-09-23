Кадастровая палата выдала более 65 тыс. выписок по пострадавшим в Иркутской области

Сведения из реестра позволяют установить права собственников на получение социальных выплат и государственных сертификатов для приобретения жилья взамен утраченного, в том числе - при потере документов.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 65 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах в зоне затопления и правах собственности пострадавших выдано за период чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"С 28 июня по 12 сентября 2019 года Кадастровая палата выдала 65 534 выписок из госреестра", - говорится в сообщении.

Более 47 тыс. выписок - информация о правах граждан на недвижимость во всех субъектах РФ. Как пояснили ТАСС в кадастровой палате, информация об обобщенных правах на недвижимость собственников на территории России в целом необходима для оформления соцвыплат. Еще 18 тыс. - данные об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость в зоне затопления. Сведения также формируются по спискам правительства региона.

Наибольшее число запросов поступило из органов власти Иркутской области, Минстроя России, дорожного хозяйства региона, органов местного самоуправления. В пятницу пресс-служба регионального правительства сообщала, что сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка получили 4 тыс. семей в Иркутской области. Это составляет почти 80% от тех, кто подал заявления.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в них проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек. Пострадавшие также могут приобрести жилплощадь по сертификатам в любом регионе страны.