Омское УФСБ выявило факт разглашения гостайны сотрудником правоохранительных органов

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. УФСБ России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, который обвиняется в разглашении государственной тайны. Как сообщается в понедельник в пресс-релизе регионального УФСБ, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.

"Следственным подразделением УФСБ России по Омской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего сотрудника правоохранительных органов в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). <…> Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСБ ТАСС уточнили, что в разглашении государственной тайны обвиняется сотрудник правоохранительных органов другого региона. "Этот факт был выявлен не в Омской области, но выявлен нами и расследован нашим следственным подразделением", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, обвиняемый с помощью мессенджера сознательно разгласил доверенную ему по службе информацию, составляющую государственную тайну, стороннему лицу, которое не было допущено к работе с секретными сведениями.