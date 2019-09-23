Два округа Омска ведут подготовку к отопительному сезону с нарушениями

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура объявила предостережения главам Советского и Ленинского округов Омска в связи с нарушениями при подготовке к отопительному сезону. Как сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Омской области, администрации округов не оформляют паспорта готовности потребителей к отопительному сезону.

Начало отопительного сезона в Омской области вводится после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше плюс 8 градусов. В этом году мэрия Омска установила предварительную дату подачи тепла на 25 сентября.

"В текущем году прокуратурой города Омска установлено, что комиссиями по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Советского и Ленинского округов города Омска, не планировалось подписание паспортов готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки, согласно действующему законодательству. В связи с этим прокуратурой объявлены предостережения главам этих округов о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что для получения таких паспортов объекты должны пройти полную процедуру проверки подготовки к отопительному сезону. "Вообще, по законодательству, без этих документов объекты нельзя подключать к теплоснабжению", - сказал собеседник агентства. Получить оперативный комментарий департамента городского хозяйства мэрии Омска ТАСС не удалось.

Действующим законодательством установлено, что для получения паспорта муниципальное образование должно разработать план действий при ликвидации аварийной ситуации при подаче тепла, а у объектов - потребителей тепловой энергии должно быть проверено состояние тепловых сетей, факт проведения необходимых ремонтных работ и ряд других пунктов, которые напрямую влияют на безаварийное прохождение отопительного сезона.