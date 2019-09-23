Новосибирский театр оперы и балета объявил конкурс на ремонт большой сцены

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) объявил конкурс на замену механических систем сцены Большого зала, работы будущий подрядчик должен завершить к декабрю 2019 года. Начальная цена контракта составляет более 280 млн рублей, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Выполнение работ по поставке оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ системы верхней и нижней механизации сценического комплекса Большого зала. <...> Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с момента заключения контракта по 23 декабря 2019 года", - говорится в размещенном документе. Прием заявок продлится до 30 сентября 2019 года. Начальная цена контракта - 280,1 млн рублей.

Новосибирский театр оперы и балета основан в 1945 году, на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ. В 2015 году в театре произошла смена руководства в связи со скандальной постановкой оперы "Тангейзер".

До конца 2017 года директором НОВАТа был Владимир Кехман, под руководством которого в театре прошла масштабная реконструкция, которая вызвала неоднозначную реакцию общественников и профессиональных архитекторов. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области после проверки вынесло решение о "восстановление фасадов и интерьеров зрительской группы помещений в соответствии с историческим обликом объекта культурного наследия". В частности, театр обязали вернуть 11 демонтированных исторических люстр, восстановить цвет стен, перекрашенных из яичного в терракотовый и серый, а также убрать с мозаичного пола ковролин. В январе 2018 года руководителем театра стал Ара Карапетян.