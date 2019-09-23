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Двое рыбаков пропали в Иркутской области

На Братском водохранилище перевернулась лодка

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Лодка, в которой было четверо рыбаков, перевернулась на Братском водохранилище в Иркутской области, двоим мужчинам удалось спастись. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"22 сентября около 21:00 (16:00 мск) четверо мужчин рыбачили с весельной лодки на одном из заливов на удалении 100-150 метров от береговой полосы в районе населенного пункта Каменка Боханского района. В какой-то момент рыбаки расположились одновременно у одного борта, что привело к опрокидыванию судна. Двое мужчин добрались до берега вплавь и сообщили о происшествии", - говорится в сообщении.

В районе места происшествия организована поисковая операция. Глубина там достигает 4-6 метров. Сообщается, что пропавшие рыбаки 1991 и 1994 годов рождения.

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