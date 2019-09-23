Здание Восьмого кассационного суда в Кемерове планируется достроить к августу 2020 года

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Девятиэтажное здание для Восьмого кассационного суда в Кемерове будет построено и сдано к августу 2020 года. До этого времени суд будет работать в арендованном помещении, сообщил журналистам в понедельник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, осматривая строительную площадку.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, который призван повысить эффективность правосудия. Закон предусматривает создание девяти кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов, они должны начать работу уже с 1 октября 2019 года. В Кемерове будет открыт Восьмой кассационный суд, юрисдикция которого будет распространяться на 12 субъектов РФ - Республику Алтай, Бурятию, Туву, Хакасию, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую областей.

"С 1 октября начинает работу Восьмой кассационный суд, команда [судей] уже сформирована. Они арендовали площади, где разместились временно, им согласовали это. <…> В августе 2020 года сюда [в новое строящееся здание] должны заехать судьи", - сказал Цивилев.

Строительство здания Восьмого кассационного суда в Кемерове началось в декабре 2018 года. Изначально его планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2020 года. Согласно проекту, общая площадь девятиэтажного объекта составит более 28 тыс. кв. метров. В нем будут размещены 42 зала заседаний, зал президиума на 200 мест, конференц-зал на 100 мест и около 300 рабочих кабинетов. Внутри здания планируется установить панорамные лифты, атриум суда будет увенчан светопрозрачным куполом, который планируется выполнить из древесины хвойных пород.

В настоящий момент на объекте завершаются работы по монтажу теплового контура здания и наружных стен, подведены коммуникации, ведется монтаж внутренних сетей теплоснабжения. С октября планируется начать внутреннюю отделку помещений, а весной следующего года приступить к отделке фасадов здания суда.