Красноярские власти за два года планируют создать 5 тыс. мест в детских садах

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Красноярские власти планируют в течение ближайших двух лет построить 19 новых детских садов и создать около 5 тыс. мест в новых городских микрорайонах, жители одного из которых в июне в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жаловались на нехватку социальных объектов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

В ходе прямой линии с Путиным жительница красноярского микрорайона Солнечный Ксения Бессонова пожаловалась на отсутствие в нем детского сада, школы, а также парков и скверов, где можно гулять с детьми. Президент поручил разобраться в проблеме социальных объектов в удаленных районах, позднее в мэрии Красноярска заявили, что для строительства школы и детсада выделены участки, а новый сквер в микрорайоне появится в 2020 году.

"В Красноярске в ближайшие три года откроется 19 новых детских садов, количество мест возрастет до 57 тыс. <...> Сейчас в садах насчитывается более 52 тыс. мест. В 2021 году их количество увеличится до 57 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году будет открыто семь новых детских садов в пяти микрорайонах. В общей сложности они смогут принять около 1,5 тыс. детей.