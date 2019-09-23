Прокуратура пресекла незаконную продажу леса Министерством лесного комплекса Приангарья

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области предотвратила незаконную продажу Министерством лесного комплекса региона более 500 тыс. кубометров леса в 16 лесничествах области, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Действующее законодательство при рубке лесных насаждений, не являющихся погибшими или поврежденными, допускает заготовку только спелой и перестойной древесины. <...> Анализ проектов договоров купли-продажи лесных насаждений показал, что при расчете стоимости продаваемой древесины не применялся коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в результате чего плата по договору была существенно занижена, <...> и. о. министра лесного комплекса области объявлено предостережение", - говорится в сообщении.

Прокуратура обнаружила на сайте Министерства лесного комплекса региона размещенный по распоряжению и. о. министра лесного комплекса аукцион по продаже предпринимателям средневозрастных сосновых лесов общим объемом более 500 тыс. кубометров в Балаганском, Бирюсинском, Братском, Жигаловском, Заларинском, Казачинско-Ленском, Киренском, Куйтунскомо, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Бирюсинском, Усть-Кутском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском, Чунском, Шелеховском лесничествах.

И. о. министра предупредили об уголовной ответственности за продажу неподлежащих рубке лесных насаждений предпринимателям. Аукцион отменили, лес в рубку не передан.