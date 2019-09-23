СК возбудил дело по факту смерти младенца в Республике Алтай

ТАСС, 23 сентября. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти девочки 2019 года рождения, тело которой обнаружено в одном из домов в Горно-Алтайске. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На место происшествия осуществлен выезд следователей и криминалистов регионального следственного управления. На момент произошедшего в квартире с ребенком была мать, находившаяся в алкогольном опьянении, которая спала рядом с девочкой. Причина смерти ребенка - аспирация пищевыми массами", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего, в том числе причинно-следственной связи между поведением матери и смертью ребенка. Следователи изучат условия проживания ребенка. Будет установлено, находилась ли женщина на учете в органах системы профилактики, как часто проводились проверки соответствующими органами условий, в которых живет ребенок. По результатам проверки действий должностных лиц будет дана юридическая оценка.