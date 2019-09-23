Реактивные снаряды огнеметных систем увеличенной дальности поступят на вооружение в ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Реактивные снаряды нового поколения с увеличенной дальностью стрельбы поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) для тяжелых огнеметных систем. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологический защиты (РХБЗ) ЦВО генерал-майор Валерий Васильев.

"В ближайшее время ожидаем поступление на вооружение нового поколения реактивных снарядов, которые за счет увеличенной в 1,5-2,5 раза дальности стрельбы позволят эффективно решать задачи огневого поражения, находясь на безопасном удалении от противника, что значительно снизит возможность ответного удара и повысит живучесть подразделений", - сказал Васильев.

1 июня 2018 года в Алтайском крае сформировано тяжелое огнеметное подразделение полка РХБЗ 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, на вооружении которого тяжелые огнеметы ТОС-1А "Солнцепек".

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. "Солнцепек" предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.