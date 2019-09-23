Новосибирский театр "Глобус" представит спектакль о подростковых проблемах

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" представит в октябре премьеру спектакля об инаковости и подростковых трудностях "Всем кого касается" режиссера Евгения Маленчева. Спектакль по пьесе российского драматурга Даны Сидерос станет первой премьерой 90-го сезона театра, сообщили ТАСС в пресс-службе "Глобуса".

Пьеса драматурга, поэтессы и иллюстратора Даны Сидерос "Всем кого касается" рассказывает о подростковых проблемах, о кризисе общения, поиске идеалов. В 2018 году пьеса стала победителем Международного конкурса новой драматургии "Ремарка", а также вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация".

"По сюжету, в элитную школу приходят два мальчика из детского дома, которые очень странно общаются между собой - на понятном только им странном языке прикосновений и жестов. Другие ученики негативно относятся к братьям из-за их инаковости. Подросткам спектакль нужен для того, чтобы научиться понимать других людей, непохожих на них", - рассказали в пресс-службе. При этом история не ограничится противостоянием белых ворон и их окружения, в спектакле ожидается и детективная линия.

Пьеса "Всем кого касается" - не первый опыт театра в работе со сложными подростковыми проблемами. Она попала в репертуар театра благодаря лаборатории "Современная российская драматургия для подростков - путь к зрителю", которая проходила в театре в октябре 2018 года. Из этой лаборатории появился ток-проект "ПодросТок", в рамках которого в театре проходили спектакли "Война" Юлии Поспеловой и "Фото топлес" Натальи Блок с последующим обсуждением.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска. Позиционирует себя как театр со спектаклями для широкой зрительской аудитории: на одной сцене можно увидеть разнообразные художественные стили, школы и направления. Здание театра "Глобус", который в прошлом носил имя Театра юного зрителя (ТЮЗ), имеет форму парусного судна, где окна - "иллюминаторы", а крыша - "парус".